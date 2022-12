¿Qué tal que de repente volteas y ya va terminar el año? ¿Y qué tal que esa sensación de la depresión de diciembre nos sorprende en mayor o menor medida cada año?

Si bien es cierto que diciembre es un mes vasto en festejos, compromisos sociales, regalos y en algunos casos vacaciones y descanso, sería ingenuo pensar que por ello es un mes completamente feliz y agradable para todos.

Desde el clima que en algunos sitios se torna frío y gris, hasta la revisión de final de año que hacemos con nuestras vidas sobre las pérdidas, logros y ganancias obtenidas. También reflexionamos sobre las ausencias de personas que ya no están con nosotros y algo en el último mes se torna melancólico.

Para no dejarnos ir de lleno con la depresión de diciembre, Ana Estrada Directora y Fundadora de Brújula Interior, Consultora enfocada en el desarrollo empresarial y de talento humano que ofrecen talleres y certificaciones a las empresas y personas que desean un mayor crecimiento laboral y profesional, nos da estos consejos.

La depresión de diciembre es un fenómeno muy real

¡Pues ya estamos otra vez en ese momento! Y este es el período en que tanto por las películas, las pláticas y la natural tendencia a revisarnos nos llevan a preguntarnos si hemos logrado lo que nos propusimos, si hemos mejorado un poco contra el año anterior, o si al menos somos un poquito más felices.

Y no me digan que ustedes no se “revisan”, porque esto es algo que aprendemos a hacer desde la primaria. Cuando se acababa el año escolar había examen y al darnos las calificaciones sabíamos si pasamos o no y, muy importante, cómo comparábamos contra los demás.

Hoy, ya de adultos, cuando acumulamos muchas evaluaciones anuales con las que nos damos cuenta de que no cumplimos, afectamos nuestra autoestima y generamos la sensación de que no somos confiables, lo cual hace que actuemos como si no valiéramos la pena en ciertas áreas o relaciones, incluyendo la nuestra con nosotros mismos.

Y nos podemos preguntar: ¿qué causa que nosotros mismos nos pongamos el pie y no nos comprometamos con nuestro bienestar? y ¿cómo podría yo fallarme a mí mismo?

Hay varias razones y, por favor relájate, varias soluciones. Haz tu propio mini diagnóstico y sabrás qué “medicina” tomar para asegurarte que entras al 2023 con el pie derecho.

Cómo atacarla

Elije en cuál de las siguientes situaciones te atrapas más frecuentemente:

Situación 1: No se lo dices a nadie, pero realmente sientes que no vales la pena y esa es la razón por la que ni te ocupas de pensar en qué quisieras mejorar ni en cómo hacerlo, mejor te evades con actividades que te dan satisfacción instantánea como comer, ver una serie o perderte en las redes.

TIP: crea una lista de todo lo que has realizado a lo largo de tu vida que ha sido de servicio a ti y a otros.

Situación 2: Hay muchas cosas que quisieras hacer, pero un pequeño detalle te detiene, siempre sientes que algo le falta, que podrías mejorarlo y por eso no lo terminas. Se llama perfeccionismo y causa que nunca realices ninguno de tus proyectos o que, si los inicias, tú seas quien primero lo critique.

TIP: acaba lo que estés haciendo sin pensar en nada más, ponte un tiempo límite y dalo por terminado esté como esté. En tu caso, lo importante es cerrar actividades para despejarte.

Situación 3: Sabes lo que quieres lograr e incluso se te ocurre cómo realizarlo, pero te aseguras de nunca acabar lo que inicias porque en el fondo tienes miedo a fracasar, a que los demás piensen que lo que produjiste o realizaste es malísimo.

TIP: piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ¿cómo lo resolverías?

Situación 4: Tienes la sensación de que tienes muchas cosas por hacer, quieres realizarlas, pero te cuesta mucho trabajo definir por dónde empezar, organizarte y más aún, te parece difícil establecer una meta específica que lograr.

TIP: elije una sola prioridad, la que te parezca más urgente, y no pienses en ninguna otras hasta que hayas completado esta.

Por lo que aún si un día la inicias, rápido interrumpes al ocuparte en la urgencia del momento.

Situación 5: Trabajas arduo para lograr lo que te propones, pero hace tanto que no tomas vacaciones, o te das un descanso que el cansancio ya quemó tu capacidad productiva y de disfrute, por lo que se te dificulta cerrar proyectos.

TIP: toma un descanso y no vuelvas a perder el balance entre “trabajo y recreo”.

Por una vez, cambia tu vida en el 2023 ¡En sus marcas, listos, fuera!!

