Demos gracias que la moda se ha vuelto compresible y podemos combinar nuestros colores preferidos para armas un outfit explosivo, incluso cuando pensamos que no se podrían ver bien juntos. Este es el caso del fucsia y el naranja, ¡claro que combinan!

¿Fucsia y naranja juntos?

Con estos dos colores llamativos y alegres podemos crear arte en nuestro outfit explosivo de día. Hasta podríamos incentivar a otras chicas a arriesgarse. ¿La recomendación? Pensar siempre en la sobriedad del conjunto “fucsia–naranja” y hacerlo fresco y elegante. Además, esta combinación de colores nos hace recordar a una bonita puesta de sol.

¿Te imaginas vestir con un skinny jean, una blusa naranja y tacones fucsia? Podría parecer una locura, pero es una de las combinaciones que promete para el 2022 ¿Qué tal si nos adelantamos y vamos probando?

Una maravilla: outfit explosivo y sensual

¿Cuál te ha gustado más? Arriésgate y combina estos colores en tu próximo outfit, complementa con tus accesorios favoritos… lucirás explosiva y súper a la moda.

Checa en el video otras ideas para hacer un poderosos mix and match en tu look. No lo pienses más