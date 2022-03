El tomar vitaminas se ha vuelto muy popular sobre todo como actividad de cuidado personal. Sin embargo, puede existir mucha información que se ignora y que, a raíz de ello, se haga un mal uso de estos micronutrientes.

Cómo tomar vitaminas

Cada una reacciona de manera diferente en el cuerpo con respecto a su ingesta. Hay vitaminas que dan energía y nos activan por lo que es mejor tomarlas en la mañana. Existen otras vitaminas como el hierro que relajan, las cuales son útiles para conciliar el sueño.

Para tomar vitaminas necesitarás acompañarlas de algún alimento o bebida si se trata de alguna hidrosoluble. Las vitaminas liposolubles, como la vitamina E debe ser ingerida con grasa dietética para fomentar una mejor absorción de sus nutrientes.

Establece horarios

Leer la posología al momento de tomar vitaminas es importante, pero también colocar un horario estricto y seguirlo al pie de la letra. Esto ayudará a preparar el cuerpo para recibirlas y hacer que funcionen mejor. Si te saltas un par de días no te causará el mismo efecto que tomarlas a diario.

Puedes utilizar una agenda, una aplicación o algo tan sencillo como alarmas para recordar. Hacer un habit tracker te puede servir para motivarte un poco en rellenar las casillas que indican tu ingesta diaria de vitaminas.

Precauciones

Existen algunos riesgos que debes tener en cuenta. Debes informarte sobre cuál es la cantidad segura de ingesta diaria, si presentas alergia hacia algún componente y acudir a un médico al observar reacciones adversas. También el abuso de algunas vitaminas puede crear toxicidad en tu organismo.

Las comidas

Otro dato a tener en cuenta es que no es un sustituto de comidas que contengan estas vitaminas, más bien es un complemento. Las vitaminas ayudan a balancear deficiencias y tratar problemas de salud, pero cualquier persona puede tomarlas. Recuerda no auto medicarte y hacerte una prueba para saber cuál necesitas y cual no deberías tomar para evitar elevar los niveles normales de tu cuerpo. Además, no son de toma permanente, mejor consultar a tu médico, ¿no crees?