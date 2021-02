Cuando tienes confianza en ti, en quien eres y en tu capacidad, sientes que sea lo que sea que te mande la vida podrás manejarlo y superarlo porque sabes que te tienes a ti, que puedes contar contigo.

La actitud influye

La actitud personal es la clave, ella te hará una persona más positiva y optimista automáticamente, que espera que le ocurran cosas buenas y que enfoca los problemas de forma resolutiva con previsión de superarlos.

«Cuando tienes verdadera confianza en ti misma, te atreves, te lanzas, pero también tienes centro y serenidad. No necesitas demostrar nada a nadie y eres más inmune a las opiniones externas porque te tienes a ti mismo,» expresó Laura Ribas, experta en Mindest Strategist.

Para que puedas entenderlo mejor y actuar ¡ya!: la confianza en una misma es el resultado de un trabajo interno y es algo que puede mejorar sin lugar a dudas. No se trata de una cualidad o don con el que naces o no. La confianza en ti se trabaja y se desarrolla.

¿Cómo debe ser tu autoconfianza? » Verdadera y sólida», debe nacer en ti y no estar basada en la validación externa. Claro que gusta agradar a los demás y que los de fuera te reconozcan lo que haces o quien eres pero si basas tu valor en lo que opinan los otros o en los éxitos externos (estatus, profesión, nivel económico, logros, etc) estás a merced de los cambios de la dirección del viento, haciendo que un día seas maravilloso y al siguiente no valgas nada y no es lo que queremos.

Laura Ribas. nos comparte este productivo video que seguramente te hará reflexionar y mejorar la relación contigo misma, ¡es prioridad!