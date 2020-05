Ansiedad, aburrimiento, miedo, son algunas de tantas emociones que estamos experimentando muchos de nosotros durante las últimas semanas. Incluso depresión, esto ante la pérdida del empleo, de la rutina o de un ser querido.

Quedarse en casa ha significado una experiencia nueva e inesperada y la experiencia no siempre nos proporciona los recursos para poder afrontarlo, o no es suficiente.

Pero la buena noticia para ti es que todo pasa, el malestar emocional no es permanente y siempre tendremos la posibilidad de decidir cómo queremos sentirnos. Circe Montes de Oca, Coach de apoyo psicoemocional en Pronokal México, nos comparte estos tips.

ESTA INFORMACIÓN TAMBIÉN TE PODRÁ INTERESAR: SEÑALES DE ANSIEDAD OCULTA: ¿CONOCES A ALGUIEN QUE LA PADECE?

Tips de autocontrol en cuarentena: ansiedad y depresión

Respira de manera consciente. Esto te ayudará a no acumular tensión, a vivir con menos ansiedad. Hacerlo unas cinco veces al día sería ideal, puedes poner alarmas en tu celular.

¿Cómo hacerlo?: Ponemos la mano en el vientre, inhalamos por 4 segundos la mayor cantidad de aire por la nariz de tal forma que el vientre se expanda. Mantenemos el aire por 4 segundos y sacamos el aire lentamente durante 4 segundos más, mientras sentimos como el vientre regresa a su estado inicial.

Realiza 5 minutos de actividad aeróbica. Con esto logramos distraer nuestra mente, liberar tensión a través del ejercicio y generar endorfinas que nos ayuden a disminuir el impacto del momento. Después de esto nos sentiremos con menos carga para poder pensar y tomar la mejor decisión para actuar.

¿Cómo hacerlo?: saltar, hacer unas sentadillas, subir escaleras si las tienes en casa o hasta ponerte a bailar.

Escucha música, que sea de nuestras favoritas, que sea alegre. Es otra forma en la podremos desconectarnos del momento molesto, evitar que lleguen pensamientos que sólo empeoran el cómo nos sentimos. Estaremos mejor preparados para actuar en proporción al problema.

¿Cómo hacerlo?: Utiliza audífonos si es posible, para que puedas conectar mejor con ella. Si puedes canta y muévete al ritmo, si no es posible basta que la tararees en tu mente.

Colorea, armar un rompecabezas, haz papiroflexia, dibuja. Son actividades creativas que también pueden relajarnos si es que disfrutas de ello. No es recomendable si nos sentimos tristes o desanimados, en este caso es mejor hacer cosas que nos activen.

Escribe lo que pasó y cómo te sientes (también podrías grabarlo). Hazlo tal y como lo percibes en el momento, no pienses demasiado qué decir o escribir. La idea es leerlo/escucharlo después. Verás que este ejercicio te hará tener una perspectiva distinta, tal vez más moderada y tomar una posición más equilibrada para pensar en la solución.

Habla con alguien que sea para ti un ejemplo a seguir por su forma de comportarse, de solucionar sus problemas. A veces los amigos(as) nos permiten desahogarnos, pero no siempre nos ayudan a ser objetivos.

Es muy importante monitorear que los episodios de malestar emocional no sean frecuentes. Si estas herramientas de primero auxilios no te ayudan a sentirte mejor y en cambio notas que empiezas a comer de manera impulsiva, fumas o bebes de manera excesiva, padeces insomnio, etc. es mejor pedir apoyo profesional.

Tal vez no podemos controlar lo que está pasando pero el sufrimiento siempre es opcional.

No te pierdas este video que te ayudará a controlar la irritabilidad: