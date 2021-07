Todo hacia el body neutrality: mis acciones, la realidad y las políticas (casi públicas)

Ya lo hemos leído aquí con Karla Lara, el término «body neutrality» está en boca -y teclas- de mucha gente y ahora llegó a las políticas de una plataforma súper importante: Pinterest.

Esta afirmación la hace la empresa de inspiración vía tableros y me llamó mucho la atención no solo por el término «novedoso» sino por las acciones que están llevando a cabo.

Pero vayamos por pasos.

Durante mis ya muchísimos años de trabajo de crecimiento personal he encontrado -y aprendido- que a veces necesitamos pendulear para llegar al centro. ¿A qué me refiero? Pues ir de un extremo al otro para encontrar lo que está en medio.

Así, en una sociedad llena de exigencias a la mujer por tener un cuerpo perfecto, llegó el movimiento de aceptación corporal para alejarnos del extremo de exigirnos y casi casi odiar nuestro cuerpo si no entraba en los estándares de belleza. El body positive fue: aceptar, alabar y engrandecer cualquier cuerpo.

Pero el foco seguía siendo el cuerpo y nuestra obsesión por él.

Ahora, como lo explica a profundidad Karla en el artículo del que ya les hablé, el punto no es enfocarnos en el cuerpo en sí, sino simplemente verlo con una parte más de nuestro hermoso ser.

Lo relevante aquí es que Pinterest ha prohibido los anuncios publicitarios que atenten contra el amor propio que viene desde la aceptación corporal.

«Se ha visto una tendencia en las búsquedas de Pinterest relacionadas con «body neutrality», al igual que alimentación y el estilo de vida saludable. Para continuar inspirando a los usuarios, Pinterest ofrece una amplia variedad de actividades relacionadas con el bienestar, desarrolladas por expertos en salud emocional.

«A partir de hoy, también quedarán bloquedos los contenidos que muestren, defiendan o fomenten los trastornos de la conducta alimentaria y otros tipos de autolesiones. Cuando los usuarios de Pinterest busquen palabras clave relacionadas con los TCA, serán dirigidos a los sitios web de organizaciones locales especializadas, para que puedan encontrar la ayuda que necesitan», anuncia la plataforma.

Yo sé que no son políticas públicas (Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.1) pero el que una plataforma tan importante como a la que nos referimos se ocupe no solo de analizar y clasificar el contenido sino de referenciarlo hacia la salud emocional, es dar un GRAN paso.

La obsesión por y hacia nuestros cuerpos no nos hace bien y ya estamos muy cansadas de ello.

Si desde las políticas y reglas que tenemos que seguir vamos sentando bases, quizá llegue el momento en el que ya nos sea natural.

Ya nos cansamos de que todo sea sobre el cuerpo y yo estoy de acuerdo con la influencer española Tania Llasera quien compartió en su IG que el body positive también podía ser tóxico. Alguna vez lo platiqué con una conocida sobre la romantización del sobrepeso que también puede ser muy dañina, pues en la búsqueda de «amarnos como somos, tal como somos», permitimos lo que sea… aunque sea malo para nuestro organismo. Y todo está en exigirnos estas siempre súper cool, amarnos TODAS siempre. Un positivismo poco realista y que choca.

Yo he aprendido que soy una toda: mente, cuerpo, espíritu y alma. Al honrarme y respetarme por completo, busco lo mejor para mí: no consumir productos nocivos para mi mente (por medio de noticias, compañías, amistades, romances, programas de tv, ¡lo que sea!), mi cuerpo (alimentos que sean malos para mí todo el tiempo pero tampoco prohibirme el placer de la comida… ¡porque es un placer!) ni para mi alma (también tiene que ver con lo que viene hacia la mente). Pero no es solo lo que no, también es lo que sí: ejercitar mi cuerpo y no porque NECESITE verme saludable, delgada o fit sino porque ME MEREZCO estar fuerte ahora y siembro para consechar en mi vejez. Y porque, seamos realistas, al activarnos estamos trabajando por nuestra salud.

Mi cuerpo al ser cuidado, recibe comida rica -a veces no tan saludable, pero de vez en cuando- mi mente recibe alegría, conocimiento, reto (porque hay que mantenerla activa), nuevos aprendizajes. Mi alma recibe y DA lo mejor de y para mí y mi entorno, ya que la enriquecen. Mi corazón y espíritu busca estar en armonía y en paz, aunque a veces las sesiones de terapia sean dolorosas -mas no tortuosas-.

Ver imágenes hermosas, viajar, conocer gente que me aporte, reírme muchísimo, permitirme EL SILENCIO, respirar profundamente, llorar cuando hay que sacar y acercarme a la naturaleza y al ser humano. Aceptarme sin ser la más dura juez, sin lapidarme cada vez que «caigo» o cometo algún error. No obsesionarme con lo que hice/dije mal o por cómo me veo o me percibo equis o ye día.

Todo eso hará que me sienta como una ser integral y no solo como un cuerpo o una mente.

Nos merecemos eso, nuestro cuerpo merece que lo dejemos en paz en cuanto la obsesión y el foco que le damos, ¿no creen?