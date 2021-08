Renovarse o morir. En HandSpa están listas para consentirnos con un toque extra de glamour y cuidado.

Como buena junkie de belleza, me encanta visitar distintos salones de belleza para ver qué nuevos servicios ofrecen. En esta ocasión tocó el turno a un salón, al poniente de la Ciudad de México: HandSpa.

¿Qué fue lo que más me gustó? Tengo que decir que las instalaciones, el servicio y los resultados de todo lo que me hice: rizado de pestañas, depilación, tinte de ceja, manicure y pedicure (¿hay algo más cómodo que no tener que esperar a que se seque el esmalte?, no lo creo).

Una cita con la belleza

Durante mi estancia me encantó platicar con Maricarmen Linares, gerente general del salón, acerca de las nuevas tendencias de belleza y los servicios que ahora ofrecen en HandSpa.

En este post te quiero platicar de los 3 que probé y que te recomiendo muchísimo.

1) RIZADO DE PESTAÑAS: conocido también como lash lifting, consiste en el rizado permanente de pestañas. El procedimiento dura aprox 1 hora, es indoloro y el resultado es simplemente espectacular. Bien cuidadas (es decir, que no nades todos los días, no uses antifaz aplasta-pestañas para dormir, no dejes que te caiga el agua de la regadera directito a los ojos) te pueden durar bonitas hasta dos meses; ya de ahí las nuevas pestañitas empiezan a verse “normal” (en mi caso, como tejabán).

Como buena adicta de este servicio te lo digo: todo con medida. Hubo un tiempo en el que me hice el rizado cada mes y medio hasta que se me achicharraron las pestañas (literal se veían quemadas) porque al final sí es un proceso químico, así que déjalas descansar entre un rizado y otro.

Otro detalle: en algunos salones no sólo hacen el rizado, sino que le agregan un toque de color negro, lo que da el efecto rímel. ¡¡¡No te puedo decir la belleza que esto es!!! Hasta dormida, roncando y sin filtro se ve una divina (jajaja, OK, quizá exageré, pero neta AMO).

Antes, durante y después del rizado permanente de pestañas.

2) JELLY PEDICURE: esto sí fue novedoso Y ME SÚPER RELAJÓ. Es el clásico pedicure pero en lugar de meter los pies al agua, los metes a una especie de gelatina. Bueno, primero los metes al agua, luego escoges la esencia que quieres ¡y voilà! Textura gelatinosa en 2 minutos (por eso se llama Jelly).

¿Como por qué esta tendencia? Dicen los que saben que para hacer aún más agradable la experiencia del pedicure, pues se vuelve mucho más sensorial. Hablamos de texturas, aromas, masajes, exfoliantes, colores… ¡¡¡100% lo vas a querer instagramear!!!

Por si fuera poco, el jelly pedi ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones y los músculos. Con esta técnica, los piecitos no sólo reciben una hidratación profunda, sino que la gelatina –que puede ser con aroma a vainilla, romero o fresa explosiva– actúa como exfoliante natural, antioxidante y estimula la circulación sanguínea.

También puedes pedir este servicio en las manos, aunque yo personalmente sólo lo hice para los pies.

Nota: me preguntaban si la gelatina tapaba las cañerías y la respuesta es no, ya que una vez terminado el servicio se le agrega una gota de “desgelatinizante” a la mezcla, y listo, se hace agua otra vez.

Foto tomada del Instagram @heavenpedicure.spa

3) TINTE O HENNA PARA LAS CEJAS: si tienes las cejas muy claritas o difuminadas pero te da miedo dar el paso a algo tan definitivo como el microblading, estas dos opciones son una excelente opción para darle un marco digno a tu hermosa cara.

El tinte es literalmente pintar los pelitos de la ceja. El procedimiento dura aprox 5-10 minutos, aunque si te depilan (lo cual sugiero para que te quede más limpia y bonita la cara) quizá sí estés ahí una media hora. El resultado es una ceja marcada pero muy natural. Nada súper dramático.

La diferencia del tinte con la henna es que esta última sí pinta la piel, por lo que los resultados duran unos días más. Digamos que el tinte dura más o menos una semana, mientras que la henna dura casi dos. No duele nada y el resultado es una ceja muy definida sin el compromiso a largo plazo –ni el dolor– que sí implica el microblading.

¿Te da miedo el microblading? Hay opciones más temporales y menos dolorosas.

Para probar todos estos servicios –y mucho más– agenda tu cita en HandSpa al 55 8571 1013. Mi consejo es que te animes a probar las tendencias de belleza y que no dejes de presumirlo en tus redes sociales con el hashtag #KenaBeautyTrends.