Ya estamos en plena temporada de rebajas y la verdad no sé si soy yo, pero este año, no he visto particularmente cosas increíbles ni ofertas que tú digas: ¡uy qué llamativas! Así que, si te pasa lo mismo, te dejo estos mini tips de compras inteligentes para esta temporada de rebajas.

Sofia sköllersten/Pinterest

Rebajas de verdad

Si buscas verdaderas ofertas, eso de que le bajen el 10 o el 20%, para mí no tiene ningún chiste. Sobre todo, si no lo amas ni necesitas realmente. ¿Ropa, tacones, bolsos? ¡no qué va! A veces, solo por psicología del consumo y ver las etiquetas color rojo que gritan descuento nos llevamos cosas que ni nos encantan. Deja esos 30 pesos de rebajas «de mentiritas» para tu yo del pasado.

Artículos de lujo o esenciales

Si estamos hablando, no de una blusita más, sino del vestido para la boda o el electrodoméstico del futuro que resolverá tu casa… o estamos hablando de marcas que nunca rebajan nada… ¡entonces sí vas!

Dale vueltas

Ya dejemos en las temporadas de rebajas pasadas esas compras impulsivas. El esencialismo, la nueva ola de consumo consciente, dicta comparar y esperar, antes de correr a la caja. Pensar con la cabeza esa compra, descansarla en la almohada y revisar en casa que no tengamos algo parecido. Con la honrosa excepción que cumpla el punto anterior y sobre todo, si queda una pieza.

Espera a las 2as y 3 as rebajas.

Este punto aplica si se cumplen los puntos anteriores y si solo estas dando la vuelta «a ver que hay». Si estás en modo: el chinito «nomás milando«, no compres y espera a entrado febrero, cuando vienen las liquidaciones y las ofertas de rebaja sobre rebaja y ahí sí son del 50% de descuento en adelante. ¡Esas sí son rebajas caray!

Compra básicos aunque ya no sean de temporada.

No estoy hablando precisamente de la moda ni las tendencias, pero considéralas en este punto y recuerda que muchas son efímeras. Más bien, hablo de que si encuentras un súper abrigo con muy buen descuento, te lo lleves aunque estemos a punto de entrar en estaciones de calor. Igual a la inversa, los vestidos veraniegos, los bikinis preciosos o la vajilla navideña y demás artículos de temporalidad… aunque tengas que guardarlos casi un año, si el precio lo amerita y te sirve posteriormente… ¡vas!

Compra online.

Si quieres evitar tumultos, aglomeraciones y espacios cerrados, qué mejor idea que hacer compras en internet. Te dejo una nota con todo lo que debes saber y hacer en el e-commerce, para que no te defraude como meme de realidad vs expectativa en las compras on line.

TON VAN DER VEER – CREATIVE DIRECTOR/ Pinterest



Recuerda que comprar con la cabeza es comprar inteligentemente, cuida tu economía y también date tus auto regalitos sin arrepentimientos después 🙂