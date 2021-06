Tutela de Britney Spears: un caso de violencia de género

Hace un par de días, la cantante Britney Spears acudió a una corte en Los Ángeles para solicitar de nuevo a un juez recuperar su custodia legal. Por primera vez, y en contra del consejo de sus abogados, testificó en la audiencia.

Entre las declaraciones que dio, la que más ha impactado a las mujeres del mundo tiene que ver con la violencia reproductiva a la que está sometida: “quiero tener la posibilidad de casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo puesto el DIU (dispositivo intrauterino anticonceptivo), pero estas personas no dejan que yo vaya al médico para removerlo porque ellos no quieren que tenga más hijos… Esta tutela me está haciendo más daño que bien” aseguró la artista.

La comunidad mexicana Mujeres Vivas, Mujeres Libres, que trabaja para visibilizar y crear conciencia sobre la autonomía de nuestro cuerpo como derecho fundamental y contra todas las formas de violencia contra las mujeres, rechaza rotundamente la violencia reproductiva a la que está siendo sometida Spears. Obligar a una mujer a usar métodos anticonceptivos contra su voluntad, para no tener un embarazo cuando ella lo desea, es igual de violento que obligar a una mujer a tener un embarazo cuando no lo quiere.

Violencia reproductiva

La violencia reproductiva es la acción que impide o limita el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

Este tipo de violencia sucede cuando:

● Se niega a una mujer información acerca de métodos anticonceptivos

● Se niega a una mujer información durante el proceso de gestación

● Se obliga a una mujer a continuar con un embarazo no deseado

● Una mujer no decide por ella misma si quiere tener hijos o no

● Una mujer no decide por ella misma si quiere tomar anticonceptivos o no

● Cuando se niega a una mujer el acceso a métodos anticonceptivos.

Según Mujeres Vivas, Mujeres Libres, la única forma para alcanzar una verdadera igualdad de género, es garantizando que las mujeres tanto en México, como en el mundo, tengan derecho a decidir sobre su cuerpo. La maternidad debe ser siempre deseada.

Sobre Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

Fuente: Mujeres Vivas, Mujeres Libres