Aunque parezca difícil de creer, esta Semana Santa va a estar muy movida, pues son muchos los viajeros mexicanos que se animaron a vacacionar por las fechas. Los aeropuertos, playas, plazas públicas y atracciones turísticas van a estar a niveles no vistos desde 2019, por lo que, como viajero, tienes que tomar dobles precauciones para cuidarte a ti y a tu familia, así como a la comunidad que visitas.

5 tips: viaja en México

1.- Sé muy paciente y precavido

Ten mucha paciencia, si estabas acostumbrado a viajar, no esperes que las cosas sean como antes, con la pandemia los proveedores de servicios de la industria turística tuvieron que reducir en muchos casos horarios y capacidad, por lo que en casi todo hay que esperar el doble o el triple de tiempo para poder hacer todas las cosas cotidianas de los viajes como el check in, abordar un avión, sentarte en un restaurante, entrar a un museo, entrar a un parque, etc.

Si viajas en avión, vete al aeropuerto con tiempo y preparado mentalmente, aunque no antes de que abran tu vuelo, solo harás «bola» cuando es lo que menos se requiere (dos horas antes, vuelo nacional, tres, internacional, pero revisa con tu línea aérea). De igual forma, llega puntual a todos los servicios que reserves, como renta de auto o atracciones.

Otra cosa es que seas muy precavido, no olvides las reglas básicas para evitar contagios, aunque haga calor, aunque quieras pasar antes en la fila, aunque ya no quieras más gel en las manos, recuerda que el COVID-19 no ha desaparecido y que tu salud es primero por lo que ten en cuenta siempre los siguientes consejos:

Mantén una distancia de 2 metros entre tú y los otros cuando sea posible. Ten en mente esto cuando tengas que hacer filas ya sea en atracciones como museos, al abordar el avión e incluso en el mostrador del hotel.

Evita tocar superficies y objetos. En medida de lo posible intenta minimizar tu contacto en general. Si se puede, imprime desde casa tu pase de abordar o descárgalo en tu celular para evitar pasar a mostrador, lleva tu propia pluma para llenar formatos y firmar vouchers; si usas escaleras no toques los pasamanos y si tienes que tocar estas superficies y objetos, cuando termines usa gel antibacterial o lávate las manos.

Usa cubrebocas. No solamente es importante para tu salud usarlo, también es obligatorio en las áreas comunes de muchos hoteles, museos, aeropuertos e incluso en el avión. Lleva contigo también una bolsa hermética para que cuando te lo retires momentáneamente lo metas y no se contamine.

Lávate las manos con frecuencia. Esto es especialmente importante después de usar el baño, antes de comer, y después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

2.- Sé un viajero informado

Ahora más que nunca debes estar informado y más si quieres realizar un viaje. Investiga bien el destino que deseas visitar, conoce cuáles son las atracciones abiertas y planea bien tu itinerario y las reservaciones que necesitas hacer, ya que algunos lugares y atracciones no están operando en sus horarios ni capacidades tradicionales y otros exigen reservación y/o compra de boleto online para el acceso.

Conoce también qué países y destinos ya abrieron sus fronteras y cuáles son las políticas y restricciones que tienen para turistas mexicanos antes de comprar un vuelo u hospedajes.

3.- Elige horarios poco populares

Levantarte de madrugada para tomar el vuelo de las 5 a.m. puede no ser la opción más cómoda, pero sí te garantiza que haya menos gente que en el horario a las 12 p.m. o cualquier otra hora por la tarde, esto será una ventaja al menos en el aeropuerto y al abordar tu vuelo. Lo mismo pasa si eliges un horario en la noche para los museos o después de la comida en algún parque de diversiones o acuático. La idea es que intentes hacer esas actividades donde vas a coincidir con más personas en el horario menos popular para que no solo tengas que convivir con menos personas, sino también que evites largas filas, puedas ver y hacer todas tus actividades con más tranquilidad y seguridad.

4.- Menos es más

Si ya te decidiste por viajar, recuerda que menos puede en este caso ser más, si visitas un destino intenta mantener un itinerario más conservador, eligiendo pocas actividades, visitas a atracciones y restaurantes como te sea posible.

Aprovecha tu viaje para escapar del encierro, conectar contigo y la naturaleza, prioriza actividades que sean al aire libre como largas caminatas o sumergirte en el mar, disfruta de los paisajes de tu destino e intenta en medida de lo posible no exponerte en lugares concurridos o atracciones abarrotadas.

5.- De preferencia viaja en otro momento

Aunque no lo creas, con todo y la pandemia, siguen existiendo las temporadas bajas y altas, si aún no planeas nada para esta Semana Santa o Pascua, mejor date la oportunidad de viajar en otra fecha, esto te servirá no solo para exponerte menos a un contagio, sino también a ahorrar dinero. Por ejemplo, si te animas a viajar en otras fechas, Vuela a la Vida tiene estas ofertas que no encontrarás en temporada alta:

Escapada Sorpresa

Vive una experiencia emocionante ¡única en México!, que te lleva a un sitio sorpresa perfecto para tu espíritu viajero. Descubrirás tu destino 72 horas antes de viajar; por medio de un formulario se perfila tu escapada sorpresa de acuerdo a tus gustos y preferencias. Tienes la opción de comprar un cupón con vigencia de 1 año si no tienes fechas definidas para viajar o si quieres darlo como regalo.

Las escapadas han sido seleccionadas minuciosamente para que goces de tu viaje de manera segura, guardando las medidas sanitarias y de seguridad. Además, si vives en la Zona Metropolitana podrás llegar a tu destino en tu auto, así viajarás más tranquilo.

Déjate consentir en el Caribe Mexicano

Si lo que buscas es playa y arena, hay una oferta irresistible para que te hospedes en un hotel 5 estrellas de lujo en la Zona Hotelera de Cancún; aprovecha y ve reservando tu estadía, ¡puedes viajar en verano! Hay opciones para hospedarse de 3 hasta 5 noches con precios casi casi regalados. Es rarísimo ver un hotel de su categoría con todo incluido así que no lo dejes pasar.

Un plus es que el traslado del aeropuerto al hotel está incluido dentro de la tarifa que pagas y lo mejor de todo es que no tienes que desembolsar el total de la estadía en un solo pago, pues tienes hasta 9 meses para pagar.

Deslúmbrate con las Barrancas del Cobre

Ahora que si quieres irte un poco más lejos, esta opción te va a encantar. Visita Chihuahua, viaja en el Chepe y pasa por las Barrancas del Cobre en una aventura de 5 días, seamos honestos, este tour es imperdible para cualquier mexicano así que no lo pienses mucho y comienza a planear ese viaje.

Este tour está disponible de abril a agosto, sorprendentemente hay una fecha para verano, mejor imposible. Lo que más nos gusta de este tour es que puedes reservar sin riesgo, ya que las cancelaciones o cambios de fechas no tienen costo, siempre y cuando lo hagas 45 días antes de tu salida.

Caza Auroras Boreales

Para los que ya quieren salir del país y sumergirse en la aventura, les recomendamos 100% un tour mágico e imperdible para cualquier viajero: cazar auroras boreales. Este fenómeno de la naturaleza es visible en el Círculo Polar Ártico, del cual es parte el norte de Canadá.

La aventura de ver danzar a las luces del norte comienza en Yellowknife, durante 4 noches podrás salir en busca de ellas y disfrutar de la región. La ventaja del tour es que tiene fecha abierta, puedes apartar tu lugar ahora, irlo pagando y decidir tu fecha de viaje después, puedes salir hasta 2022. ¡Ve esta oportunidad como una inversión!

Cruza el charco para conocer Europa a tu manera

¿Quieres retomar tus viajes de aventura empezando por Europa para cuando todo esto pase?, ¡puedes hacerlo posible!

El viaje lo haces tú mismo, así que ten la seguridad de que no estarás en contacto con un grupo de personas, estarás acompañado en todo momento por un viajero experto que te ayudará con tus dudas durante toda tu aventura, eso sí, de forma remota.

Reserva con seguridad para viajar en 2022, ya que solo necesitas reservar con una cantidad mínima y el resto lo vas pagando, tu dinero está seguro y listo para convertirse en tu próxima aventura europea.

Fuente: Vuela a la Vida