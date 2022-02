¡Qué increíble saber elegir un vino para nuestras comidas o tardecitas coquetas! Ya sea en grupo, en pareja o en solitario, ¡es una delicia!

Por eso, hoy les dejo una entrevista que le hice a Alfredo Oria, Gerente Comercial y Sommelier Corporativo de Vinícola Pozo de Luna, para que nos pongamos las pilas y tengamos claridad de cómo elegir un tipo de uva, cómo combinarlo y disfrutarlo.

¿Vino, tinto o rosado, cuáles son las diferencias?

Creo que pueden disfrutarse todos los estilos de vino, siempre y cuando sean de buena calidad y sean un reflejo de la variedad de uva o uvas usadas y de su terruño. Los vinos blancos, tintos y rosados pueden hacerse de uvas tintas, pero ni los tintos ni los rosados pueden hacerse de uvas con la piel clara, pues de estas vienen los pigmentos.

¿Cómo podemos elegir un vino si somos principiantes?

Recomiendo acercarse a una persona experimentada, a un profesional, a un sommelier. Encontrar lo que nos gusta más y entender las razones por las cuales algo nos gusta más o menos es un proceso de autoconocimiento en el cual es muy útil dejarse ayudar o guiar. También vale la pena suscribirse a una publicación crítica especializada como Wine Spectator, Wine Advocate, Decanter, etc.

¿Es necesario tener un decantador y para qué sirve?

Es muy recomendable contar con uno, ya sea para oxigenar vinos jóvenes trasvasándolos (esto hará que la mayoría se expresen mejor) o para decantar vinos que hayan desarrollado sedimentos.

¿Dónde se guarda un vino para degustar en su punto? (opción para las personas que no tenemos refrigeradores especializados o una cava subterránea)

Si no tenemos un lugar adecuado para el reposo o envejecimiento de botellas (temperatura constante no mayor a 16 grados centígrados, oscuridad, 70% de humedad mínima, no vibraciones) es mejor buscar alguien que cuente con ello y nos guarde las botellas por un tiempo. El vino, especialmente el vino de gran calidad que sirve para guarda, es muy delicado y susceptible a los cambios, más vale descorcharlo joven que arriesgarse que se arruine con el tiempo. Pero lo ideal es adquirir botellas ya maduras: hay en el mercado estilos que se comercializan ya con años de evolución, pero ésta se ha hecho dentro de la bodega, como Pozo de Luna o algunos casas tradicionales de la Rioja.

¿Qué pasa si nos duele la cabeza con ciertos vinos o uvas, qué hacer ante esto? (no solo me pasa a mí sino a mucha gente que conozco)

Nada como explorar distintos estilos, variedades, procedencias, etc., seguramente encontraremos algunos que nos sienten mejor que otros. Por otro lado, en mi experiencia, a más calidad, menos reacciones adversas. Hay botellas que no le pueden caer mal a nadie, tienen el balance y el equilibrio necesarios en alcohol, taninos, acidez, etc., para agradar a una amplia mayoría de organismos.