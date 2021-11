Cuando vamos a festejar y decidimos hacer un brindis, debemos elegir de las mejores bebidas. Hoy te mostraremos cuáles son las opciones para un brindis. ¡Chin chin!

Chateau Domecq Blanco

Chateau Domecq Blanco se ha convertido en un ícono en la gastronomía mexicana. Un vino excepcional con una personalidad muy peculiar, gracias a la combinación del chardonnay fermentado 8 meses en barricas y la frescura del viognier. Este año, Chateau Domecq Blanco cumple 40 años de expresar el sabor y el carácter del suelo mexicano; en el marco de esta celebración, Chateau Domecq renueva su botella con la nueva añada 2020.

Fuente: Chateau Domecq Blanco

Jimador Seltzer

El Jimador Seltzer es una mezcla perfecta de tequila el Jimador, agua gasificada y sabores naturales; contiene 4% de alcohol, es bajo en azúcares, carbohidratos y, contiene menos de 100 kcal en una lata de 350 ml.

“El Jimador Seltzer, una deliciosa mezcla de tequila con los sabores naturales a fruta, es la combinación perfecta y única, ideal para todos aquellos que buscan pasar buenos momentos en compañía de sus amigos y familia: una carne asada en el jardín, una salida de fin de semana a la playa, cualquier ocasión en la que goces del día acompañado de una bebida refrescante lista para beber”, concluyó Michelle Paredes, Sr. Brand Manager RTDs de Brown-Forman.

Fuente: Seltzer

Bombay Bramble

Las bebidas de Bombay Bramble se distinguen por su sabor refinado y elegantemente sofisticado. No es empalagoso o excesivamente dulce, convirtiéndolo en un lienzo versátil e infinito para la creatividad a la hora de preparar cócteles, ya que potencia los sabores naturales de las frambuesas y zarzamoras a través de una infusión, y los une y balancea con las notas vibrantes del enebro de nuestro gin insignia: Bombay Bramble, anunciando una nueva era en los Gin con color.

Es la primera ginebra destilada con sabor de la marca. Su toque de color carmesí y su sabor le otorgan una gran versatilidad, ideal para un gran abanico de cócteles creativos por su verdadero color, sabor y dulzor 100% naturales, sin azúcares añadidos.

Fuente: Bombay Sapphire®

Pink Cranberry

Esta nueva bebida retoma todos los beneficios de los cranberries rosados, blancos y rojos con los que está hecho: contiene antioxidantes, vitamina C, está endulzado de manera natural con azúcar, no contiene edulcorantes, conservadores, saborizantes artificiales, ni sodio y, lo más importante, con su compra se apoya la lucha contra el cáncer de mama, por lo que es un producto perfecto para aquellas personas que deciden disfrutar un sabor fresco mientras apoyan una buena causa y marcan la diferencia no sólo un mes, sino todos los días del año.

Bebidas Pink Cranberry. Foto: Walmart

Vino Diablo

Durante el próximo mes, existen muchos motivos para celebrar y reunirnos con quienes más queremos y, en ocasiones, resulta complicado elegir con qué bebida acompañar esa cena o comida entre amigos o familiares y poder darle gusto a todos.

Su tono rojo oscuro e intenso, le hace honor a su nombre, y sus atractivos toques a frutas negras con delicadas notas de moca y vainilla cremosa, lo convierten en un vino perfecto para acompañar carnes rojas o comidas picantes que cautivará a todos tus invitados.

Fuente: DiabloWine

Black & White

Black & White es una marca que reconoce la importancia de cada uno de los momentos, celebrando que todos se viven mejor cuando estamos juntos. El poder de compartir es el principal motor que los mueve, siendo el whisky que está presente en cualquier ocasión casual entre amigos.

Gracias a su espíritu divertido, la versatilidad de Black & White cabe en cualquier momento del día, así sea una tarde de carne asada o una noche en casa con aquellos que más amas. Por ello, Black and White creó tres cócteles para disfrutar juntos la temporada. Estas recetas están inspiradas en los colores vibrantes de Halloween y sus elementos.

Fuente: Black & White®

No todo son bebidas…

Hay gomitas de distintos sabores, algunos con un toque alegre otorgado por destilados como tequila, vino, ron, vodka o whisky, son elaboradas en la Ciudad de México para todos los que buscan consentirse con un pequeño snack. “Magic Gumies”

Entre los sabores de gomitas están: maracuyá, acai, fresas, piña, mango, frutos rojos, blueberry, cereza y plátano. Otro twist especial que Magic Gummies da a sus productos son las formas y combinaciones de colores que ofrecen, que van desde unicornios, patos, guitarras, robots, cerditos, flamencos, papas fritas, calaveras o lombrices; sin olvidar las figuras clásicas como las redondas.