La opinión de una mujer con más experiencia, siempre es bienvenida; ellas nos puedes hacer reflexionar sobre lo bueno y lo malo de la vida. «¿Qué estamos haciendo mal?» «¿Y si llego a los 40 y me arrepiento de no haberlo hecho?» Vamos a reflexionar un poco, leyendo esta carta de una mujer de 40 a una de 30.

Un día cualquiera, hablando con una mujer talentosa, la cual admiro mucho; comprendí las ganas de vivir. Celeste Arteaga es una mujer venezolana de 40 años de edad (bien vividos y una abuela súper joven), Coaching de Inteligencia Emocional y admiradora y fans de la vida.

Tras una taza de café, empezamos a debatir sobre lo complicado que ha sido este último año a nivel mundial. Tantas, angustias, depresiones, miedos e inseguridades, han abatido a millones de familias conocidas y es aquí donde empieza su relato.

«Yo voy a hablarte más como mujer que como profesional. A muchas mujeres nos da terror llegar a los 40; creemos que es una edad fósil pero no saben lo rico que se vive cuando dejas a un lado tanto prejuicio y vives la vida real en pleno,» expresó Celeste.

«Nunca me hubiera imaginado lo rico que se siente ser abuela, es la etapa más bellas que he vivido. Fue entonces cuando decidí más que nunca vivir el presente y darle más valor a mi vida. Esas criaturas cambiaron mi vida.»

«Hay mucha magia en esta edad, y solo lo sabemos las cuarentonas felices, las optimistas y las fanáticas de la vida. Descubrí con el pasar del tiempo, que sólo se vive una vez; no sabemos a ciencia cierta si después de esta, hay otra vida.»

«Por eso hoy me tomo la libertad de decirte a ti, mujer de 30, todavía estás a tiempo de poner dirección a tu vida e ir por donde quieras, no por donde los demás esperan que vayas.»

» Y a ti, mujer de 40, si aún tienes dudas, te propongo que regreses con tu imaginación 10 años atrás y responde con sinceridad: ¿hubieras hecho algunas cosas diferentes a lo que hoy has hecho?- si la respuesta es sí, no te detengas, la edad no es limitante para cumplir sueños.»

Es así como esta mujer de 40 nos hace reflexionar. Hay algunos consejos que ella te enumera para que puedas empezar a vivir y te enfoques en tu vida sin arrepentimientos.

Mis consejos para ti, mujer de 30

Ama y acéptate a ti misma

Vive solo para y por ti

Viaja más

Trabaja para vivir, no vivas para trabajar

Alimenta tu alma

Preocúpate menos y ocúpate más

Que no te importe lo que opinen los terceros de ti

Aprecia el poder respirar todas las mañanas

Agradece, que sea tu herramienta primordial de vida

También se vale decir no

Perdónate

Medita

Llora y ríe, las veces que sean necesarias,

«Cuando llegues a los 40, mirarás como en película retro como esa mujer de 30 se fortaleció y aprendió a vivir a su manera. Como yo lo hago ahora,» Celeste Arteaga, la mujer en sus cuarentas.