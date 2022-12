Puede que hayas pasado de algún momento estresante y quieras volver a retomar hábitos y la rutina de antaño. Para volver al mundo ajetreado después de la calma o de una pausa, no necesitas llenarte de tareas, sino disfrutar cada una de ellas. Recuerda claro, tener tiempo para descansar y disfrutar de la vida.

1 Retomar hábitos que te sientan bien

Si has dejado de leer, hacer ejercicio o aprender cosas nuevas, puedes volver a retomarlo pero no lo hagas porque tienes que sino porque deseas hacerlo. Piensa en lo bien que te hacían sentir pero tampoco te agobies por que no todo te saldrá a la primera. Retómalos de a poco.

2 Realiza alguna actividad con amigos

Si tienes en mente alguna actividad que deseas hacer pero no encuentras la motivación, ¿por qué no hacerlo con alguien más? Puede que dentro de tu círculo de amigos encuentres alguien que desee ir por el mismo camino que tú.

3 Elimina temporalmente aplicaciones

Las aplicaciones roban tiempo y te causan una sobre estimulación. Esto genera que constantemente estés en la búsqueda de recompensas inmediatas y note interesen los objetivos a largo plazo. Elimina por un tiempo las aplicaciones hasta que puedas mitigar la ansiedad que te causa abrirlas.

4 Vuelve a eso que te hacía feliz

Quizá te encantaba dibujar pero lo dejaste. ¿Por qué no retomarlo? No debes empezar con un proyecto ambicioso como un lienzo en blanco, mejor intenta con pequeños dibujos en un cuaderno y ve subiendo los retos de apoco.

5 Socializa

No vas a conseguir mucho encerrándote en ti misma. La soledad es buena, pero estar mucho tiempo con la nube de pensamientos que te acechan no lo es. Sal por un café o da una vuelta con algún amigue.

6 Hacer algo que te cause paz

Recuerda que no todo se trata de llenar tus días con cosas por hacer. Debes guardar un espacio para relajarte. Puede ser meditar con aromaterapia o darte una ducha caliente a la luz de las velas al final del día.

7 Visualizar

Finalmente, visualiza tu futuro de la manera que mejor te funcione. Piensa o escribe tus objetivos y fíjalos en tu mente para que estos se cumplan.

¿Qué otra forma de volver al mundo ajetreado, pero de manera relajante conoces?