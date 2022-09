Llevar una vida sana parece tan complicado que da pereza cambiar los hábitos que ya tenemos, pero esto no es tan cierto. Sí, hay que tener mucha disciplina, pero puedes empezar adaptando buenos hábitos, dependiendo de lo que te guste hacer, sin ser algo estricto o tedioso, tú eliges cómo hacerlo, siempre y cuando sea saludable para tu vida.

Hábitos para una vida saludable

1. Ejercitarse

Hacer ejercicios ayuda a mantener el cuerpo sano, a prevenir enfermedades físicas y también a tener una buena salud mental. Su gran beneficio es que excelente para combatir el estrés, ya que libera enforfinas (producción de los neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien). Pero si no te gusta seguir rutinas de ejercicios súper fitness, puedes bailar, caminar o hacer otra actividad física que te guste practicar, así estarás moviéndote y ejercitando tu cuerpo de igual manera.

Un paseo en bicicleta es una buena opción. Foto de Himiway Bikes en Unsplash

2. Tener una buena alimentación

Para que el cuerpo funcione bien, debemos alimentarnos pero no con cualquier comida, sino comida sana y balanceada. Esto no significa que no puedas comer rico y dejar de comer lo que más te gusta. Todo en balance es posible. La clave está en alimentarte con proteínas, pocos carbohidratos, menos azúcar e incluir sabrosas frutas y verduras a tu alimentación.

Comida saludable y rica! Foto de Foodie Factor en Pexels

3. Descansar

Hay que descansar para poder recuperar nuestra mente y cuerpo de todo el trabajo que hacemos tanto físico con mental, ¿de qué manera? No solo con el sueño, el estiramiento diario por 10 minutos aproximadamente es una buena opción para liberar tensiones y si entrenas es vital estirar, ya que te ayuda recuperar tu cuerpo del esfuerzo físico. Los masajes también sirven mucho para relajar el cuerpo y que pueda recuperarse más rápido.

A veces dejamos que nuestro cuerpo repose pero nuestra mente sigue activa sumergida en solo trabajo y otras cosas que nos llegan a perturbar. Descansar la mente de los dispositivos electrónicos o despejarla, también es importante para tener una vida más sana. Lee un libro, sal a dar un paseo al aire libre, diviértete haciendo tu hobby, etc.

4. Dormir bien

El dormir adecuadamente como ya sabemos tiene muchos beneficios como: ayuda a que la piel luzca radiante, te hace descansar la mente, mejora tu estado de ánimo, entre otros. Es esencial dormir entre 7 y 8 horas diarias para una buena calidad de sueño. Si se te dificulta, cambia tu rutina de sueño, haciendo actividades que te relajen como leer o desconectarse de la tecnología 2 horas antes de dormir. Te aseguro que tu vida cambiará, una vez que logres dormir bien todas las noches.

Dormir bien es sinónimo de salud y bienestar. Foto de bruce mars en Pexels



5. Mantener una mente positiva

De nada sirve entrenar o comer excelentemente bien si tu pensamiento es negativo y pesimista, ya que eso arrastra más problemas que afectan tu autoestima y confianza en ti misma. Una mente positiva y agradecida, te genera bienestar y felicidad. Los atletas de alto rendimiento, lo saben muy bien y son tan disciplinados que no solo entrenan fisicamente, también entrenan la parte mental.

¿No son tan difíciles estos hábitos para tener una vida saludable, cierto?