Desayuno, indispensable comerlo todos los días

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Aunque no lo creas, es indispensable consumirlo todos los días ya que con él repones las energías que se pierden en el momento de dormir.

Según datos de la Secretaria de Salud, En México un alto porcentaje de la población adulta no come el desayuno o desayuna muy tarde y se estima que 2 de cada 10 niños no lo hace.

Está la falsa creencia de que si no desayuno rebajo de peso más rápido y esto es totalmente falso. No es dejar de desayunar lo importante es saber qué desayunar. Aunque está de moda el ayuno intermitente son dos métodos muy diferentes. No es lo mismo desayunar una dona con un capuccino a desayunar un buen plato de avena con frutos secos. Si te das cuenta estás alimentándote pero son nutrientes totalmente diferentes.

Las personas que no desayunan tienen una mayor probabilidad de presentar obesidad debido a que se someten a ayunos prolongados y cuando se recibe la primera comida el cuerpo responde acumulándola como reserva de energía.

Desayuno ¡No dejes de comerlo!

Es indispensable que todos los días tomes el desayuno. Es la primera comida que debes realizar para que tu metabolismo funcione de forma correcta. No ingerirlo lo alterará y es cuando se presentan los problemas de subidas de peso. Además, con el desayuno:

Mantienes el hambre controlada. Tener el hábito de desayuno te ayuda a tener los niveles de azúcar en la sangre. Así tendrás la barriga llena y evitarás estar picando scnacks o alimentos pocos saludables.

Te llenas de energía. El desayuno es el combustible del cuerpo y si tomas los alimentos correctos te ayudarán a revitalizarte y tener la fuerza necesaria para realizar tus labores.

