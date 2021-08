Cena maridaje de chiles en nogada por Christian Sommelier

¿Cuántos años tenías cuando probaste un platillo que creías que no te gustaba?

Recientemente, platicando con el gran sommelier Christian Nolasco, le confesé que no me gustaban los chiles en nogada.

“¿Los has probado?”, me preguntó. “No”, le contesté. “¿Entonces cómo sabes que no te gustan? En Puebla tenemos los mejores y para que lo compruebes, te invito a una cena maridaje que estoy organizando”.

Y yo, que siempre digo que la vida hay que vivirla con actitud de “Say YES” (Di que sí), me lancé a la capital poblana este fin de semana para corroborar la información.

En efecto, confirmo que los chiles en nogada son una delicia. Más el de CasaReyna que el de Maizal, pero ahí se dan… ¡¡¡La nogada, la granada, el relleno!!! Qué cosa más deliciosa. Felicito a los chefs y me felicito a mí por abrirme a probar nuevos sabores y texturas.

A mi querido amigo Christian, mi agradecimiento total y profundo, y una felicitación enorme porque el evento fue todo un éxito. En definitiva estoy apuntadísima para la Cena Maridaje de Chiles en Nogada del próximo año.

HABLEMOS DE UVAS

Pasando al tema de los vinos, Christian –@chrisitiansommelier en Instagram– organizó tremenda cata de cuatro vinos para ver cuál, según el gusto de cada comensal, resaltaba mejor el sabor del platillo estelar (porque también comimos una chancla, una chalupa y un molote versión mini como primer tiempo).

Las cuatro opciones fueron:

· Un vino espumoso de Espuma de Piedra

· Un chardonnay de Wente Vineyards

· Un rosa cabernet sauvignon de Enate

· Un tinto cabernet malbec de Rutini Wines

“La acidez del vino espumoso limpiaba el paladar y lo dejaba listo para el siguiente bocado. Me gustó esta etiqueta porque estaba en completo equilibrio con la fruta del relleno”, explicó Nolasco, recientemente nombrado uno de los Top 3 influencers de la industria del alcohol en México.

“El vino blanco, al ser un vino que pasó por barrica, tenía una textura y un cuerpo que ensamblaba a la perfección con la nogada y la intensidad del chile relleno”. Christian Nolasco, sommelier

El sommelier también me platicó que había elegido el vino rosa español por su explosiva frutalidad y cuerpo, que iban acorde a la frutalidad sin incrementar el tenue picor del chile en nogada.

“En cuanto al vino tinto”, agregó Christian, “al tener un tanino sedoso y aterciopelado, generaba una armonía con la carne del relleno; el contraste de lo dulce con lo amargo del vino daba la sensación de estar probando un nuevo platillo lleno de matices”.

En conclusión, el gran ganador de la noche fue el Chardonnay, sin embargo, personalmente amé el intenso color cereza del Enate, por lo cual le doy una mención honorífica.

Recuerda que la temporada de chiles en nogada termina pronto (oficialmente el 15 de septiembre), así que apresúrate a probarlo, sin duda es una experiencia gastronómica sinigual.