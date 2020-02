Desde cuándo que estoy escuchando sobre la cetosis y este método del organismo para quemar o mejor dicho… ¡arrasar! con la grasa corporal. No soy muy creyente de cualquier dieta para bajar de peso pues frecuentemente se sufre y suelen presentarse rebotes.

Pero una vez, hace unos tres o cuatro años, un amigo, hoy «ex gordo», adelgazó con la famosa «KETO» (así le llaman de cariño a la dieta cetogénica). A la fecha se mantiene bastante fit, jamás volvió a engordar y mira que lo he visto comer y beber… de casi todo.

Entrevista a Diego Di Marco

Así que no lo pensé dos veces cuando me propusieron entrevistar a Diego Di Marco, influencer y coach del mundo fitness, con estudios de Medicina Antienvejecimiento y co autor, junto a Lupita Jones, de dos publicaciones sobre rejuvenecimiento. Hoy hablamos sobre su reciente libro Sistema Di Marco y su propio método para generar cetosis, sigue leyendo porque además puede ser tuyo.

Tania Lara: Diego, ¿cómo defines la cetosis?

Diego Di Marco: Los seres vivos necesitamos energía y para ello debemos producir ATP (adenosín trifosfato). Hay tres tipos principales de combustible, que corresponden a los tres grandes macronutrientes: proteína (aminoácidos) , grasa (ácidos grasos) y carbohidratos (glucosa). La cetosis es un estado metabólico caracterizado por una elevación de cuerpos cetonicos en sangre, como respuesta a niveles bajos de glucosa, en donde tu cuerpo vira hacia la grasa almacenada como fuente de energía, parte de la cual se convierte en un combustible llamado cetonas.

Para entrar a cetosis debes seguir 5 pasos:

1. Cortar el consumo de glucosa de los alimentos con carbohidratos.

2. Tu cuerpo encuentra alternativa en una dieta basada en grasas.

3. Sin glucosa, el cuerpo comienza a quemar grasa y produce cetonas desde el hígado.

4. Cuando los niveles de cetonas se elevan en sangre, habrás entrado en cetosis.

5. Como resultado comienzas a perder peso de forma rápida y constante, tu salud mejora.

T: Cuéntame del Sistema Di Marco

D: Sistema Di Marco es un supermanual para bajar de peso y ponerte en forma en 9 semanas, es una propuesta con fundamento, accesible y sencilla para lograr un cambio de vida y de hábitos. El Sistema Di Marco está basado en la dieta cetogénica, contiene un plan de alimentación, con recetas, una guía de compras para el super y una rutina de ejercicios con gráficos y videos que podrás bajar con un código QR para que los realices en forma óptima. Sistema Di Marco en una guía para llevar un estilo de vida saludable.

T: ¿Cómo logras todo eso en solo 9 semanas?

D: Lo más importante para lograr bajar de peso e iniciar una vida saludable es preparar tu mente, tomar consciencia de tu cuerpo y tu salud y tener la voluntad de cambiar tus hábitos. Las primeras 3 semanas iniciamos el plan teletransportador en donde se reducen los hidratos de carbono para entrar en cetosis, las siguientes 3 entramos en cetosis sumando ayunos gradualmente y las últimas 3 semanas son para regresar a la vida tradicional y salir de cetosis sin recuperar kilos y mantener el peso alcanzado.

T: Danos un ejemplo de receta mexicana en versión Superketo

D: Frittata con más chorizo * (#kenatrivias) *

Ingredientes:

6 huevos

1 cucharada de mantequilla sin sal

1/2 cucharada de crema líquida

60g de chorizo

1/2 cebolla blanca picada

150 g de brócoli blanqueado

80 g de queso cheddar

Sal y pimienta al gusto

Precalienta el horno a 180 grados. Mezcla los huevos, la crema, la mantequilla, sal y pimienta. Bate y reserva. Coloca el chorizo en una sartén caliente hasta que comience a soltar grasa. Incorpora la cebolla, el pimiento, el brócoli y saltea. Baja el fuego y tapa. Pasa los ingredientes salteados a un molde para hornear cubriendo toda la superficie y revuelve. Coloca encima la capa de queso cheddar. Hornea durante 15 minutos o hasta que la frittata comience a dorar.



5. ¿Qué hace a éste libro diferente a los demás libros del mercado para bajar de peso?

Es un libro que ofrece todos mis secretos para que te mantengas en forma de por vida, sin necesidad de dietas crueles ni matarte con el ejercicio. Mi objetivo es que logres cambiar hábitos, derribar mitos, ganar salud, perder grasa y obtener el cuerpo, la fortaleza y la inteligencia para llevar una vida saludable. Es un supemanual completo y divertido que te ayuda a empoderarte. Te da información para que aprendas a comer y elimines los malos hábitos que cargas por generaciones, te proporciona una lista semanal de compras, recetas sencillas y un plan de ejercicios con gráficos y videos, ¡¡no hay pretexto!!

¡Un súper regalo para tu organismo! #kenatrivias

*Diego Di Marco y #kenatrivias te regalan el libro «Sistema Di Marco» de editorial Urano: Prepara la receta «Frittata con más chorizo» que incluye esta nota y envíanos la foto junto con tus datos completos y un pantallazo de que sigues a @diegodimarco y @kenarevista en Instagram.

Al correo: comunidadkena@gmail.com

La mejor foto ilustrará este artículo y se llevará el libro.