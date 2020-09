La base prehispánica de la cocina mexicana fue predominantemente basada en alimentos vegetales con el maíz, el chile y el frijol como protagonistas. Somos un país que no sólo cuenta con una variedad infinita en los tipos de chiles, que son esenciales en nuestros platillos, sino también frutas, cereales, verduras y leguminosas. Si bien, se incluían algunos tipos de alimentos animales en ciertas ocasiones y ceremonias, tras la llegada de los españoles comenzamos a incorporar más y más especies, pero ¿qué pasaría si quisiéramos dar varios pasos atrás y regresar al origen?, ¿estaríamos preparados?

En el marco del mes patrio y con el fin de reflexionar un poco sobre la forma de alimentarnos y el porqué, platiqué muy amenamente y vía zoom con Jessica González, vocera en México de la ONG Million Dollar Vegan, quien además nos detalló el trabajo que encabeza en nuestro país con dicha organización y cómo miles de familias de escasos recursos se están beneficiando con su programa alimenticio basado en plantas. Les presento la entrevista a continuación.

¿Cómo consideras tú que es percibido el veganismo en México?

De dos años para acá, al menos aquí en mi ciudad (Playa del Carmen) ha habido un crecimiento exponencial. Ahora contacto restaurantes para proponerles meter opciones a base de plantas en sus menús y me dicen ,“¡sí claro, dime qué tengo qué hacer!”. De hecho hasta les hemos dado entrenamiento a su staff. Hace más de dos años no se prestaban. Sí se está viendo un cambio que nos da esperanza.

Hay cifras que manejan que el 20 por ciento de los mexicanos somos veganos o vegetarianos, ¿Million Dollar Vegan las comparte y si es así, consideras que se ven reflejadas en la práctica?

Cuando iniciamos la campaña de la ONG en México, de enero hasta el 20 de julio pasado se habían registrado 1, 329 personas para hacer el cambio por 31 días. El 90 por ciento de éstas sí continúan con la alimentación vegetal. Es representativo, pero me gustaría pensar que ese 20 por ciento ya ha aumentado, también porque hay muchas otras organizaciones en México que hacen lo mismo que nosotros: invitar a las personas y guiarlas en el proceso; no somos la única y eso tiene mayor alcance.

En el ranking de países veganos, ¿qué lugar ocupa México y qué crees que nos falta para hacer este cambio de consciencia?

México no está en los primeros diez lugares, definitivamente -ríe-. Yo creo que estamos cerca de los veintes y considerando que este tema del veganismo tiene décadas en Inglaterra, sí estamos un poco atrasados, pero en unos cinco o diez años podremos decir que estamos dentro de los primeros diez lugares. Sí nos hace falta mucho trabajo y mucha difusión, hoy los medios de comunicación quieren compartir más del tema, cosa que hace años no pasaba y el que esté sucediendo es una buena forma de alcanzar a las personas y de plantarles una semilla y se movilicen a investigar más.

Lamentablemente el tema de la explotación animal no es interés de muchas personas, entonces las organizaciones tenemos que ponernos creativas. Con esta campaña de Million Dollar Vegan de alimentar a personas en condición vulnerable llegamos a muchos más medios de comunicación que lo que he hecho en 7 años de activismo. Tenemos que ver por qué camino podemos meternos.

¿Cuáles crees que sean de las principales razones para que los mexicanos no se interesen por le veganismo o perduren en la práctica?

Falta de información. Me pasó a mí con la industria de los lácteos, no sabía lo que pasaba y llegué a recaer. A eso agrégale que los mexicanos no leemos lo suficiente, pero ahora hay muchos documentales que pueden ser más prácticos.

¿Qué acciones realiza Million Dollar Vegan para contrarrestar esta falta de interés y atraer más personas el veganismo?

Todas nuestras campañas están respaldadas por la comunidad médica y científica, toda la información de redes sociales y de la web está respaldada por ellas y ellos y siempre es la información más reciente. Tocamos cada tema relacionado con el veganismo, bien fundamentados y respaldados, además en nuestra página web tenemos un link para desmitificar toda la información errónea que existe.

Los alimentos esenciales de México son plantas, dada esta realidad, ¿tú crees que sea caro ser vegano en México?

La gente está confundida por la falta de información, los alimentos básicos son veganos: la pasta, el arroz, lentejas, frijoles, todo es muy barato y nutritivo. Cuesta más un kilo de carne que un kilo de arroz, así de simple. Cuesta más un litro de leche láctea porque con $5 pesos de ajonjolí podemos hacer un litro de leche.

Un plato de frijoles te da toda la proteína que ocupas al día, no necesitas incluir carne. Basándonos en estos precios y en lo que nos da la tierra, México y todos sus sectores sociales están súper listos para cambiar a una alimentación basada en vegetales.

Jessica nos invita a transformar desde nuestras casas, a elegir tres comidas al día basadas en alimentos vegetales, a reflexionar qué consumimos, a unirnos en contra de la explotación animal, el cambio climático y las enfermedades crónicas. “Cuando una persona cambia, todo su alrededor se ve indirectamente impactado y de ahí podemos comenzar cada uno de nosotros”.

#GoVegan

Conoce Million Dollar Vegan y su programa «Prueba el veganismo por 31 días» https://www.milliondollarvegan.com/es/prueba-ser-vegano/