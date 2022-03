Los smoothie bowls son, literalmente smoothies en un tazón. Nada del otro mundo pero es una opción más divertida y colorida de ingerir tu bebida de siempre. Y vamos, se ve tan bien que hasta tendrás otra buena razón para despertar temprano y preparar el desayuno con la mejor de las ganas.

No solo resulta atractivo para la vista, sino que también contiene más proteína, vitaminas y te hará sentir más llena hasta la próxima comida. Además que los Smoothie bowls, al comerlo con cuchara podrás alimentarte de manera más consciente y no tan apresurada como lo harías con un pitillo.

Aunque no es una opción nueva, siempre es bueno recordar lo que ya existe para no quedarnos sin opciones al momento de preparar un desayuno e incluso una merienda saludable. A veces, el cambio de perspectiva puede ser bueno para no aburrirnos.

Así que en definitiva, tu opción preferida para un desayuno saludable será esta y su preparación no es nada del otro mundo. Nada más simple que hacer la base un poco más espesa, pero agregando los ingredientes que desees, sólo ten cuidado de no exagerar con las cantidades.

Ingredientes

Base líquida (Yogurt, leche de almendras, coco, entre otros)

Fruta en trozos

Nueces

Fruta para decorar

Flores comestibles

Procedimiento

Licuar las frutas con el líquido de tu elección para tener la base del Smoothie Bowl, debe de quedar espeso. El color dependerá de lo utilizado pero puedes colocar un poco de colorante para realzar o cambiarlo. Verter la mezcla en el bowl y hacer picos, ondas u olas para decorar.

Añade las decoraciones y para ello puedes guiarte de Pinterest para conseguir un diseño que desees o hacer el tuyo propio. Recuerda hacerlo balanceado y agregar tanto frutos secos como fruta picada, también puedes probar con semillas como girasol o chía y así obtendrás un hermoso Smoothie Bowl digno de Pinterest.

¿Qué tal esta guía de Smoothies coloridos?